Nach Saisonabbruch – Wacker trotzt der Krise und schreibt einen Gewinn Die Thuner Handballer weisen in ihrer Jahresrechnung einen Ertragsüberschuss von rund 63’000 Franken aus. Das ist eine Überraschung – und birgt Gefahren. Adrian Horn

Präsentiert im 4-Stern-Hotel Deltapark zum dritten Mal in Folge einen Gewinn: Präsident Georges Greiner. Foto: Christian Pfander

An einem für die Schweizer Sportclubs vermeintlich so wegweisenden Tag wartet mit Wacker Thun einer der führenden Handballvereine des Landes mit einer Meldung auf, die verblüfft. Einen Gewinn präsentieren die Berner Oberländer in der Jahresrechnung – trotz Corona-Krise und Saisonabbruch. Das ist bemerkenswert. Und nicht frei von Gefahr.

Einen Ertragsüberschuss von rund 63’000 Franken weist der zweimalige Meister aus. Das überrascht auch deswegen, weil mit dem Playoff der mit Abstand einträglichste Teil der Meisterschaft wegen der Pandemie ausblieb. Und die Zuschauerzahlen bis dahin unter den Erwartungen gelegen waren.

Ironischerweise verhalfen nicht zuletzt vermeintliche Probleme indirekt zum guten Ergebnis. Der Club hatte sich gegen verletzungsbedingte Ausfälle seiner Spieler versichert und wurde entschädigt, nachdem gleich mehrere Akteure lange Zeit gefehlt hatten. Er verzeichnete im Bereich Sportbetrieb Minderausgaben von rund 400’000 Franken gegenüber dem Vorjahr – weil die Mannschaft Martin Rubins im Europacup sehr früh gescheitert und diesmal nicht in der Champions League vertreten war. Und Wacker profitiert davon, dass jene Mitglieder, welche Lohn beziehen – im Wesentlichen die Leute vom Fanionteam sowie Geschäftsführerin Nicole Kaufmann –, vorübergehend auf Kurzarbeit waren.

Budget weist Verlust aus

Dass der zweitwichtigste Verein im Berner Oberland unter grundsätzlich erschwerten Bedingungen einen Gewinn erzielt, ist zunächst mal erfreulich. Aber das am Dienstagabend an der Hautpversammlung sowie am Mittwochvormittag an einer Medienkonferenz präsentierte Ergebnis birgt die Gefahr, ein falsches Signal gegenüber Behörden, Gönnern und der Bevölkerung im Allgemeinen auszusenden. Der umsichtige Präsident Georges Greiner weiss das. Er sagt, man habe auf allen Ebenen gespart – auch, aber nicht nur in Zusammenhang mit der 1. Mannschaft. Und er weist darauf hin, dass die Lage angespannt und unberechenbar bleibe. Das Budget für das am 1. Juni angelaufene Vereinsjahr weist einen Verlust von 70’000 Franken aus. Es wäre das erste Defizit in der Amtszeit Greiners.

Der Club scheint die Corona-Krise aber meistern zu können. Er legte zuletzt ein Konzept vor, das ihm ermöglicht, vor bis zu 1000 Zuschauern zu spielen. Diese Grenze hätte er bis zum Playoff im Frühjahr ohnehin nur vereinzelt überschritten. Der Verkauf der Saisonkarten ist erfreulich angelaufen, wie Geschäftsführerin Kaufmann erzählt; er bewege sich auf dem Niveau der Vorjahre. Und die allermeisten Sponsoren bleiben an Bord.

Unverändert enthusiastisch: Coach Martin Rubin. Foto: Christian Pfander

Die sportlichen Perspektiven sind gar glänzend. Coach Rubin verfügt nach dem Zuzug des dreimaligen MVP Lukas von Deschwanden über eine Mannschaft, mit der gerade er Meister werden kann. Einen Titel zu gewinnen, ist das erklärte Ziel des Erfolgstrainers in seiner letzten Saison im Oberland, bevor er im Frühsommer 2021 zum BSV Bern wechseln wird.

An der Pressekonferenz gerät der 56-Jährige geradezu ins Schwärmen, wenn er über das Trainingslager spricht, welches das Team Ende Juli in Mürren veranstaltete. Müde ist Rubin offensichtlich auch nach 40 Jahren Handball nicht.