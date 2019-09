Wacker Thun empfängt Suhr Aarau

Heute Abend (17 Uhr, Lachenhalle) empfängt Wacker Thun mit Suhr Aarau den letztjährigen Playoff-Viertelfinal-Gegner. Damals konnte sich Wacker nach fünf Spielen für den Halbfinal qualifizieren. Das Team von Martin Rubin präsentierte sich zuletzt gut in Form und gewann zweimal in Folge. Ebenfalls einen Gegner aus dem Kanton Aargau hat Wacker im Cup zugelost bekommen: Der Titelverteidiger trifft Mitte Oktober auswärts auf den unterklassigen STV Baden. Dieser hat in der vergangenen Runde bereits den NLA-Vertreter TV Endingen eliminiert, Wacker dürfte also gewarnt sein. (spy)