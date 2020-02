600 Unterschriften gesammelt – Waberer wollen ihr Migros-Restaurant retten Nach dem Abriss des Einkaufszentrums in Kleinwabern verschwindet auch das Migros-Restaurant. Mit einer Petition soll das verhindert werden. Christoph Albrecht

Das veraltete Einkaufszentrum in Kleinwabern wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das heutige Migros-Restaurant wird nach dem Abriss jedoch nicht weiterbetrieben. Foto: Raphael Moser

Veraltetes Gebäude, zurückgegangene Kundenzahlen, mehr Konkurrenz in der Umgebung: Letzte Woche gab die Migros Aare bekannt, dass sie das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum in Kleinwabern abreissen und durch einen eingeschossigen Verkaufspavillon ersetzen will.