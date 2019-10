BSV Bern: Von schlecht bis gut

Matthias Gerlich (BSV Bern) und Aleksandar Stevic (BSV Bern) im Videointerview. Video: zvg

Auch Arn war davon betroffen. Wegen einer Gehirnerschütterung fehlte er während dreier Wochen. 14 Tage lang konnte er weder trainieren noch Vorlesungen an der Uni besuchen. «Mittlerweile spüre ich keine Nachwirkungen mehr», sagt Arn. Er kann problemlos über eine volle Spieldauer hinweg eingesetzt werden. Dies ist besonders wichtig, weil Luca Mühlemann wegen seiner Handverletzung erst im Laufe des Novembers wieder aufs Feld zurückkehren wird.

Reifeprüfung in Pancevo

Als nächste Aufgabe folgt das Challenge-Cup-Rückspiel im serbischen Pancevo am kommenden Sonntag (19 Uhr). Der BSV reist mit einem Viertorevorsprung an und sollte in der Lage sein, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Um nicht in Gefahr zu geraten, auszuscheiden, bedarf es der erwähnten Sicherheit im Spiel. Damit Pancevo erst gar nicht zu Hochform findet und mit der Unterstützung des Publikums die Berner in Bedrängnis bringen kann.

BSV Bern – RTV Basel 29:23 (11:13)

905 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. - Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen BSV Bern, 2-mal 2 Minuten gegen RTV Basel. – BSV Bern: Tatar (8 Paraden); Eggimann (3), Schneeberger, Kaleb (3), Getzmann (8/3), Isailovic, Kusio (4), Spinola, Gerlich (4), Strahm (1), Rohr, Arn (6). – ohne Baumgartner, Mühlemann, Milosevic und Weingartner (alle verletzt), Rosenberg und Freiberg nicht eingesetzt.