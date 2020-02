Münsinger Zentrum entlastet – Vier Jahre bis zur neuen Strasse Bis in vier Jahren soll die neue Strasse gebaut sein und das Dorfzentrum entlasten. Johannes Reichen

Die Entlastungsstrasse wird diesem Weg entlang durch das Gebiet Rossboden führen. Foto: Beat Mathys

Das Münsinger Parlament befasst sich noch einmal mit der geplanten Entlastungsstrasse Nord. Am 17. März entscheidet es über die Überbauungsordnung und das Bauprojekt. Die neue Strasse verbindet die Hauptstrasse mit dem Gemeindegebiet westlich der Bahnlinie. Dabei führt sie durch das Gebiet Rossboden, unterquert die Bahnlinie und führt neben dem Psychiatrischen Zentrum in Richtung Bahnhof. Mit dem Neubau soll das notorisch verstopfte Zentrum vom Verkehr entlastet werden. Im Herbst 2017 stimmte die Bevölkerung der neuen Strasse an der Urne hauchdünn zu.