Historisches Signau – Viel Industrie, ein Mord und fremde Federn Lokalhistoriker Hans Minder hat sich mit der Vergangenheit Signaus befasst – und Überraschendes zusammengetragen. Susanne Graf

Das Heimatbuch beschreibt, wie Signau wurde, was es heute ist. Rapahel Moser

Der Signau-Märit war vorbei. Es ging gegen 20 Uhr, als «hinter einem nahe an der Strasse gelegenen Speicher» der 73-jährige Matthias Neuenschwander von der Kleematt tot aufgefunden wurde. Er war erschlagen worden. Rasch war klar, dass ein Vagabund aus Vechigen den Mann ausgeraubt und getötet hatte. So berichtete das «Intelligenzblatt der Stadt Bern» im Oktober 1850. Und so ist es im «Historischen Lexikon der Gemeinde Signau» nachzulesen. Autor Hans Minder feiert damit am Samstag Vernissage.