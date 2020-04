Wiedereröffnung der Geschäfte – Viel Betrieb – aber von Hektik keine Spur Der Neustart des Oberländer Gewerbes verlief am Montag reibungslos. Zwar war der Kundenaufmarsch hoch, doch die Leute schienen gefasst und gelassen. Renate Weber

Die Gartenabteilung der Landi in Interlaken-Ost erfreute sich bereits am Montagmorgen eines regen Kundenaufmarsches. Foto: Bruno Petroni

Später Montagmorgen in Interlaken und Umgebung: Tumultartige Szenen und Sperrungen der Zufahrten zu den Baumärkten, wie dies im Mittelland unten der Fall ist, gibt es da oben im Berner Oberland keine. So ist der Parkplatz der Landi Jungfrau im Osten von Interlaken zwar gut besetzt. Der Bildschirm hinter der Schiebetür am Eingang zeigt an, dass sich zur Zeit 69 Kunden im Laden befinden. 69 von erlaubten 95. «Bis jetzt hat noch niemand draussen warten müssen», sagt Sam Suter. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Landi Jungfrau stellt einen zwar regen Kundenaufmarsch fest – «dieser ist aber durchaus im verträglichen Mass. Ich vergleiche es etwa mit dem Kundenaufkommen an einem normalen Samstag.»