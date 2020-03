Verspätete Zeitungszustellung möglich Es ist möglich, dass Ihre Zeitung nicht zur gewohnten Zeit ausgeliefert wird. Wir bitten Sie um Verständnis. Lesen Sie hier wie Sie vorgehen können, wenn Sie Ihre Zeitung nicht erhalten haben. Aline Zwahlen

Zum Schutz der Risikogruppe setzt die Vertriebsorganisation bei der Frühzustellung vorübergehend keine Personen ab 65 Jahren mehr ein. Die führt in einzelnen Fällen zu Lücken bei der Frühzustellung der Berner Zeitung, Bund etc. Wir bemühen uns sehr, Ausfälle so gut wie möglich zu vermeiden. Trotzdem kann es zu Verspätungen bei der Lieferung Ihrer Tageszeitung von zwei bis drei Stunden kommen.



Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit, aber der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden in der Zustellung hat natürlich Vorrang.



Sofern Ihre Zeitung bis 10 Uhr nicht angekommen ist, können Sie entweder online in Ihrem persönlichen Konto eine Meldung erfassen oder eine E-Mail-Nachricht senden an: customerservice@tamedia.ch

Falls Sie Ihr Onlinekonto noch nicht freigeschaltet haben, benötigen Sie Ihre Kundennummer.

Diese finden Sie auf Ihrer Rechnung oder auf Ihrer Kunden karte.