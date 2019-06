Vernarrt in Handball

1988 fing er beim HC Bülach an, 31 Jahre später ist er Nationalcoach und eben erst erneut zum Schweizer Trainer des Jahres gewählt worden. Sein Name steht für die Wiederbelebung des nationalen Handballs, der nach der EM 2006 im eigenen Land komplett in die europäische Bedeutungslosigkeit abgerutscht war. Suter wagte sich an eine komplizierte Aufgabe, an der ­zuletzt der Deutsche Rolf Brack gescheitert war, er, der in seiner Heimat auch schon als «Handball-Professor» betitelt wurde. Die dreijährige Aufbauarbeit kann nun gekrönt werden: Holt die Schweiz einen Punkt in den zwei restlichen Spielen gegen Kroatien und Serbien, ist sie an der EM 2020 dabei. Für den 43-jährigen Suter wäre es «ein riesiger Traum».

Gelernt von Kang

Als Spieler erlebt Suter ruhmreiche Momente mit Pfadi Winterthur. Vier Meistertitel schmücken sein Palmarès, in der Champions League glückt zweimal der ­Vorstoss in den Viertelfinal. Der Flügel bringt es auf 75 Länderspiele, 1996 nimmt er an Olympia teil, 2002 an der EM. Zwei Jahre später hört er bei den Kadetten Schaffhausen auf, wird 2007 Nachwuchstrainer beim Verband, übernimmt das NLB-Team der Kadetten und arbeitet in einem Teilpensum als Lehrer. In Sachen Handball hat ihn ein Kollege bei Pfadi nachhaltig geprägt: Jae-Won Kang, Südkoreaner, Weltklasse, «mit seiner hoch professionellen Einstellung zum Sport ein perfektes Vorbild».

2011 meldet sich Kadetten-Präsident Giorgio Behr bei ihm, er sucht für die neu geschaffene Suisse Handball Academy in Schaffhausen einen Leiter. Und kann sich für diesen Posten ­keinen Besseren vorstellen als Suter. Der sagt sich: «Okay, ich fange einmal an.»

Zu tun hat er genug. Der Handballsport hat sich rasant entwickelt, ist dynamischer geworden, professioneller, «eigentlich eine andere Sportart», sagt Suter. «In der Schweiz dachte man, die EM 2006 löse einen Boom aus, und vieles ergebe sich von alleine. Stattdessen ging der Anschluss verloren, weil man nicht realisierte, was abging. Man kann auf diesem Niveau nicht mit drei, vier Trainings pro Woche mithalten wie vielleicht früher noch.»

Er verlangt viel, vor allem ein Bekenntnis zum Spitzensport und das Bewusstsein, was das bedeutet: Arbeit. Dafür benötigt er starke Argumente, er muss Perspektiven aufzeigen können, damit sich die Talente nicht früh vom Handball abwenden. Suter schafft es, eine neue Denkweise zu vermitteln, und hilfreich sind rasche Erfolge. Zwischen 2010 und 2016 qualifiziert er sich mit der U-19 und U-21 für zehn Endrunden. Er hat einen Mentalitätswechsel hinbekommen und beobachtet ein zunehmendes Selbstbewusstsein: «Die Spieler zeigen selbst vermeintlich stärkeren Gegnern: Wir haben keine Angst, wir bezwingen euch.»