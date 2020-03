Totes Baby von Reconvilier – Verfahren gegen Mann eingestellt Das Verfahren gegen den Mann, der im Zusammenhang mit dem im Januar 2019 in Reconvilier leblos aufgefundenen Neugeborenen festgenommen wurde, ist eingestellt. Er wurde für den erlittenen Schaden entschädigt. Das Verfahren gegen die Kindsmutter wird fortgesetzt.

Am 17. Januar 2019 haben Privatpersonen auf einem Parkplatz nahe des Mehrzweckgebäudes «Salle des fêtes» in Reconvilier ein lebloses Neugeborenes in einem Plastiksack aufgefunden. Der Polizei gelang es , tags darauf die Mutter des Kindes zu ermitteln. Ein Mann aus dem näheren Umfeld der jungen Frau, der nicht der Vater des Kindes ist, wurde damals vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen liessen den Schluss zu, dass der verdächtige Mann nicht in die Ereignisse involviert gewesen war. Er wurde für den erlittenen Schaden entschädigt. Die Verfahrenskosten wurden vom Staat übernommen.

Das Verfahren gegen die Mutter des Kindes wird fortgesetzt.

