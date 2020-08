Unfall im Seeland – Velolenker bei Kollision schwer verletzt In Mörigen kollidierte am Donnerstagabend ein Auto mit einem Velo. Der Velolenker wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz vor 17.40 Uhr war am Donnerstagabend ein Auto von Mörigen herkommend auf der Unterdorfstrasse unterwegs. Als das Auto nach links in die Hauptstrasse einbiegen wollte, kam es aus ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem Velo, das auf der Hauptstrasse in Richtung Gerolfingen fuhr.

Der 47-jährige Velolenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Ersthelfer und einem Ambulanzteam wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. Der 36-jährige Autolenker blieb unverletzt. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Freitagvormittag.

Der Verkehr auf der Hauptstrasse musste für rund zweieinhalb Stunden wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

chh/pd