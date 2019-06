«Väter wollen den Sohn nicht in Rosa sehen»

Diese klare Trennung in Mädchen- und Bubenmode habe in den 50er-Jahren eingesetzt, sagt Dominique Grisard, Dozentin am Zentrum Gender Studies der Universität Basel. «Aber erst seit den 90ern ist das ein weltweites, flächendeckendes Phänomen.»

Kindermode vermittle heute in der Regel klare Rollenmuster: Bei den Mädchen dominierten zarte Farben, Glitzer, verspielte Details und Prints, die häufig auf Äusserlichkeiten Bezug nehmen, bei den Buben kräftige Farben, schlichtes Design und Prints, die das Wild- und Starksein betonten. Für beide Geschlechter sei das einschränkend. «Den Mädchen wird früh beigebracht, sie hätten vor allem schön zu sein. Während den Buben die Rolle als Held, Pirat oder allenfalls die des lustigen Verlierers zukommt», so Grisard.

Genderneutrale Kinderkleider seien kein Thema, teilt Coop mit.

Dass Mädchen in der Regel auf Prinzessinnen und Buben auf Superhelden stehen, führt sie auf mehrere Faktoren zurück: Auf dem Spielplatz oder in der Kita sähen die Kleinen, was andere Kinder cool fänden. Eltern seien in Zusammenhang mit den Kindern zudem nostalgisch. Wenn eine Mutter als Kind selber rosa toll fand, wolle sie das auch ihrer Tochter vermitteln. Zudem bekämen Kinder für rollentypische Mode von den Erwachsenen in der Regel positives Feedback.

«Funkle, kleiner Stern»

Auf die vermittelten Rollenbilder in ihren Kinderabteilungen angesprochen, heisst es etwa bei Coop: «Coop ist sich der Thematik Gender und Rollenbilder in der Kinderabteilung bewusst.» Genderneutrale Kinderkleider seien aber kein Thema, teilt der Basler Detailhändler mit. Ein Beispiel aus dem Ryfflihof: Während das Mädchen-Shirt der Eigenmarke Naturaline seine Trägerin zum Funkeln auffordert («tinkle tinkle, little star»), ist der Bub gemäss Aufdruck zum Wildsein geboren («born to be wild»).

«Wir stellen allerdings fest, dass die Unisex-Artikel noch schwache Verkaufszahlen aufweisen.»Alexandra Kunz, Migros-Sprecherin

Auch bei der Migros stellt man sich bei der Sortimentsgestaltung die Frage, welche Rollenbilder den Kindern durch die Produkte vermittelt würden, wie der Konzern auf Anfrage mitteilt. Bei der Kleinkinder- und Babybekleidung biete die Migros bewusst neutrale Farben wie Weiss und Grau an, «damit keine stereotype Einteilung nach Gender erfolgt», sagt Sprecherin Alexandra Kunz. «Wir stellen allerdings fest, dass bei den Mädchen nach wie vor Pink-Töne stark nachgefragt werden und die Unisex-Artikel noch schwache Verkaufszahlen aufweisen.»