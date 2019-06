Unsere Tipps für diesen Sommer

Der Sommer in den Bergen ist die perfekte Gelegenheit, atemberaubende Landschaften zu entdecken und in einer unberührten Natur neue Kraft zu tanken. Die Walliser Ferienorte Nendaz und Veysonnaz liegen im Herzen der vier Vallées und bieten unzählige Möglichkeiten zum Wandern oder Mountainbiken. Liebhaber weitläufiger Gebiete haben von Ende Juni bis Oktober die Möglichkeit, einen „OpenAir Pass“ für drei bis sechs Tage zu erhalten, der einen Zugang zum gesamten Gebiet zu sehr attraktiven Preisen ermöglicht (Erwachsene ab 69 Franken, Jugendliche ab 59 Franken, Kinder ab 35 Franken). Die Tage müssen nicht aufeinanderfolgend gewählt werden. Der Pass kann über die Websites der Ferienorte oder direkt vor Ort bezogen werden. Zudem profitieren Sie von Rabatten auf verschiedene Aktivitäten im Tal und in den Bergen.