«Uns geht der Sauerstoff aus»

Herr Gergely, Herr Wielinski – Frau Horaczek hat Sie eingeladen, um über Pressefreiheit in Ihren Ländern zu diskutieren. Wie steht es denn darum in Polen und Ungarn?

Márton Gergely: Die freie Presselandschaft ist vernichtet – die Pressefreiheit noch nicht. Der Unterschied ist wichtig. Wir haben keine russisch-türkischen Verhältnisse. Viktor Orbán ist geschickt. Wir Journalisten werden nicht direkt an unserer Arbeit gehindert, wer frei ist, kann theoretisch auch frei berichten, aber die Voraussetzungen für freien Journalismus sind nicht mehr gegeben. Er lässt die Geschäftsleute die Dreckarbeit machen.

Wie geht er dabei vor?

Gergely: Orbán hat 2010 probiert, mittels Gesetzen die Medien zu drangsalieren. Das ging schief, der Aufschrei aus Brüssel und Europa war zu gross. Heute kaufen sie entweder missliebige Zeitungen auf, um sie dann einfach einzustellen, so ist es der «Népszabadság» 2016 ergangen. Oder sie verhängen Anzeigenboykotte, sodass wir immer weiter sparen müssen.

Bartosz Wielinski: Uns hat man auch versucht ökonomisch auszuhungern. Nach dem Sieg der PIS 2015 wurden alle staatlichen «Gazeta»-Abos gestrichen. Es fühlte sich an, als hätte ganz Warschau aufgehört, die Zeitung zu lesen. Selbst an den staatlichen Tankstellen gibt es uns nicht mehr. Bei uns gab es zwar Entlassungen damals, aber wir haben überlebt. Wir haben eine Paywall eingeführt und heute 200'000 Onlineabonnenten. Damit sind wir die weltweit sechzehntgrösste Onlinezeitung. Die Regierung versucht uns jetzt durch Werbeboykotte das Wasser abzugraben. Und sie versuchen es gleichzeitig mit politischem Druck, die Regierung hat 30 Klagen gegen uns angestrengt. Das kostet Geld, Zeit und Nerven.

Bartosz Wielinski, Aussenpolitikchef der «Gazeta Wyborcza», der grössten unabhängigen Tageszeitung in Polen. Fotos: PD

Frau Horaczek, wo verorten Sie Österreich in diesem Vergleich?

Nina Horaczek:Noch ein ordentliches Stück entfernt, aber es ging zuletzt in diese Richtung. Als die FPÖ 2017 mit in die Regierung kam, haben mich ihre ­Angriffe nicht überrascht. Was mich überrascht hat, war die Geschwindigkeit, in der sich ein Land verändern kann. Dass etwa der Sprecher des von der FPÖ geführten Innenministeriums den Polizeipressestellen per Mail mitteilte, kritische Medien wie etwa der «Falter» sollten nur noch das absolut gesetzlich Vorgeschriebene an Informationen bekommen. Ausserdem wurde von der Regierung versucht zu steuern, worüber wir wie berichten. Und worüber sie überhaupt noch mit den Medien reden. Es gibt tolle Journalisten in Österreich, aber es gibt eben auch die mit dem vorauseilenden Gehorsam. Wobei man ja gar nicht viel befürchten muss, wenn man hier kritischer Journalist ist.

Wie viel muss man in Polen oder Ungarn befürchten?

Wielinski: Die polnische Regierung versucht uns seit 2015 zu schliessen und wird nicht ruhen, bis ihr das gelungen ist. Wir decken alle paar Wochen neue Skandale auf und nehmen somit unsere Kontrollfunktion wahr. PIS-Chef Jaroslaw Kaczy?ski ist aber überzeugt, dass die Macht der Regierung unbeschränkt sein soll. Sie werden uns nicht morgen zumachen, aber mittelfristig ist die Freiheit ernsthaft bedroht.

Márton Gergely, Leitender Redaktor bei «HVG», der grössten unabhängigen Wochenzeitung Ungarns.

Gergely: Die Hälfte der Bevölkerung glaubt Orbán alles. Die Regierung behauptet, dass George Soros die kritischen Medien und damit auch uns lenke. Wir haben natürlich noch nie einen Cent von Soros erhalten. Diese frei ­erfundenen Verschwörungstheorien werden aber systematisch verbreitet und irgendwann geglaubt. Zur Soros-Lüge gehört immer auch die Behauptung, dass Soros’ Marionetten an der «Umvolkung» arbeiten und alle Ungarn töten wollen. Wir gelten für so viele Menschen mittlerweile als Staatsfeinde, dass ich manchmal, beim Elternabend in der Schule etwa, meinen Beruf verschweige.

Werden Sie auch persönlich denunziert?

Wielinski:In den sozialen Medien permanent. Eine der Lieblingsbezeichnungen ist dabei der Begriff «Volksdeutscher». So hiessen im Zweiten Weltkrieg die eingedeutschten Polen, heute ist das ein Synonym für Kollaborateure, eine extreme Beschimpfung. Ich spreche Deutsch, schreibe in deutschen Zeitungen, kritisiere in der «Gazeta» die Europapolitik meiner Regierung, die ja ­permanent eine antideutsche Kampagne führt. Die Diffamierung als Volksdeutscher impliziert auch, dass ich kein vollwertiger Deutscher bin, sondern ­irgendwas zwischen Marionette und Untermensch.

Horaczek: Die «Krone», die auflagenstärkste Zeitung Österreichs, hat ­Florian Klenk, den Chefredaktor des «Falter», als Diffamierer bezeichnet, als «Schmutzkübler» und «Anpatzerchef». Nur weil wir gewagt hatten zu recherchieren, wie viel Schulden die ÖVP hat und wofür sie Steuergelder ausgibt.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?

Gergely: Orbán hat die meisten Facebook-Follower in ganz Ungarn im ­Bereich Politik. Ein Grossteil der Nachrichten über ihn wird über Facebook verbreitet. Oft wird die Presse zu Terminen gar nicht mehr eingeladen, manchmal nicht mal mehr die brave staatliche Nachrichtenagentur. Statt­dessen gibt es auf Orbáns Facebook-­Seite Fotos und einen Text dazu, und mit diesem Material müssen die Zeitungen dann arbeiten. Zweitens nutzt die Regierung Facebook, um Fake News zu verbreiten und Ängste zu schüren. Das heisst, über Facebook wird erst der neueste Pestbazillus verbreitet, und dann reicht Orbán wiederum durch Facebook das vermeintliche Arzneimittel.