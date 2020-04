Corona-Lockerungen – Und was ist mit den Vereinen? Der Breitensport darf wieder loslegen. Die 100’000 Vereine in der Schweiz warteten gestern aber vergeblich auf eine klare Ansage des Bundesrats. Philippe Zweifel , Aleksandra Hiltmann , Alexandra Kedves

Die Schweiz, Land der Chöre. Doch proben dürfen diese bis auf weiteres nicht.

Gestern lockerte der Bundesrat überraschend viele Corona-Massnahmen. Zum Beispiel dürfen ab dem 11. Mai im Breitensport wieder Trainings in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, ohne Körperkontakt und unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln, stattfinden.

Schätzungsweise 100’000 Vereine gibt es in der Schweiz. Viele davon, die sich nicht dem Sport verschrieben haben, fragen sich, was die Lockerungen für sie bedeuten. Bei den Chören und Musikgesellschaften etwa besteht Verunsicherung darüber, ab wann der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden darf – und unter welchen Bedingungen. «Klar interpretierbare Aussagen fehlen», findet Christoph Ehrismann, Sänger und Vorstandsmitglied in verschiedenen Chören.

Einige der knapp 1500 Schweizer Chöre führen freiwillige Proben in Kleingruppen – vier Sänger und Sängerinnen und eine Dirigentin – durch, einige Ensembles pausieren für bestimmte Zeit ganz, einige sind unsicher, ob sie für im Herbst angesagte Konzerte proben sollen, andere haben gleich alles auf das nächste Jahr verschoben, so berichtet Christoph Ehrismann aus seinem Umfeld. Einige Chöre reagieren auch mit kreativen Videos, in denen die einzelnen Stimmen virtuell zu einem Lied montiert werden.

Die Regelung des BAG

Anna Fintelmann von der Schweizerischen Chorvereinigung sagt, dass «jeder Vereinsvorstand gefordert sei, sich so umfassend wie nötig zu informieren». Tatsächlich aber fehlen Regelungen betreffend Vereine auf den Websites des Bundes, auch auf den Auflistungen, die nach der gestrigen Bundesrats-Medienkonferenz kursieren, fehlen solche.

Klarheit herrscht nach einem Anruf beim Bundesamt für Gesundheit. «Gemäss Artikel 6 Absatz 1 Covid-19-Verordnung sind öffentliche oder private Veranstaltungen, einschliesslich der Vereinsaktivitäten nach wie vor verboten», heisst es bei der Medienstelle: «Eine Lockerung der Massnahmen in Bezug auf Vereinsaktivitäten wurde nun einzig für den Sport vorgesehen.»

Eine allfällige Änderung könnte ein Bundesratsentscheid am 27. Mai bringen, welcher die Entwicklung der Corona-Fallzahlen zu berücksichtigen hat. Tanzgruppen können laut BAG übrigens dem Sport zugerechnet werden und dürfen mit Vorliegen der notwendigen Schutzkonzepte proben.

Wann dürfen sie wieder proben? Im Bild der Verein Kulturschock.

Unter Chorleiterinnen und Musikern aus seinem Umfeld gelte der 8. Juni als Stichtag, sagt Fabian Auchter, Dirigent und Musiklehrer an einem Gymnasium. «Viele gehen davon aus, dass sie ab dann wieder proben können», spätestens nach den Sommerferien. Anna Fintelmann vermutet, dass die meisten Chöre ihre Aktivitäten erst im Herbst wieder aufnehmen werden.

Wie diese Proben aussehen könnten – eventuell bereits vor dem Herbst –, darüber werde in verschiedenen Chören bereits diskutiert, weiss Christoph Ehrismann. Etwa darüber, wie ein Hamburger Chor vorgehen möchte: begrenzte Teilnehmeranzahl, Mund- und Nasenschutzpflicht, Abstand von fünf Metern, Anwesenheitsprotokolle.

«Ob auf der Bühne ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden muss und man das dann vielleicht kreativ umsetzt: Dazu können wir noch keine Angaben machen.» Eva Kirchberg, Satellit-Festival für junge Theaterbegeisterte in Bern

Auch für die Laientheater ist die Situation vertrackt. Wie viel Lockerung ist zu viel, und was verträgt es? Wie sind die Regelungen umzusetzen?

Selbst an den professionellen Theatern herrscht da Unsicherheit. Derzeit erarbeitet eine Taskforce beim Schweizerischen Bühnenverband, in der etwa, neben Arbeitshygienikern und anderen Experten, der Technische Direktor des Schauspielhauses Zürich sitzt, wie eine Öffnung aussehen könnte. Wie kann die Maskenbildnerin arbeiten bei einem Zwei-Meter-Abstand-Gebot? Wie der Kostümbildner? Einlass und Kasse, Technik und Probengestaltung, alles muss quasi ins Ungefähre neu erfunden werden. Ob es sich am Ende auch im Rahmen eines angemessenen Aufwandes realisieren lasse, stehe, so Philine Erni, Pressesprecherin des Schauspielhauses Zürich, auf Anfrage, in den Sternen. Dass alle in Schutzanzügen das Theater beträten, sei jedenfalls undenkbar.

Wie dirigiert man einen Chor online? Infos einblenden Dirigiert auch in Corona-Zeiten – nur anders: Fabian Auchter. Foto: PD «Wir treffen uns zurzeit online zur Chorprobe, über die App Zoom. Eine normale Probe ist so aber nicht möglich. Die Übertragung ist immer verzögert – die Stimmen klingen so nie schön zusammen. Also spiele ich die einzelnen Stimmen oder die Begleitung auf dem Klavier per Videoübertragung vor oder dirigiere – und schalte die Sängerinnen und Sänger auf stumm. Sie üben dann jede und jeder für sich. Es geht mir sowieso eher darum, dass wir uns trotzdem treffen und die bereits eingeübten Stücke und vor allem die Motivation in die «Post-Corona-Zeit» retten. Dranzubleiben, finde ich jedoch schwierig. Normalerweise haben wir ein klares Ziel vor Augen – einen Auftritt, auf den alle hinarbeiten. Mir fällt es schwer, diese Ziele loszulassen. Der Chor sieht das lockerer und ist auch für digitale Spässe zu haben. Zurzeit nehmen wir alle unsere Stimmen separat auf, damit ich sie zu einem Lied zusammensetzen kann. Was ich dramatischer finde als ausfallende Chorproben: Die Klasse, die ich vier Jahre lang in Musik unterrichtete, wird nun nicht wie geplant zur Matura antreten. Wir haben viel zusammen erarbeitet und eingeübt. Das nun nicht zeigen zu können und die Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss gehen zu lassen, schmerzt. Wenigstens sieht es für mich finanziell besser aus als für andere Chorleiter. Ich bin als Musiklehrer am Gymnasium vom Kanton angestellt. Jene, die selbstständigerwerbend als Chorleiterinnen und Dirigenten tätig sind, die trifft es hart.»

Für die kleinen, informellen Gruppen, die nicht etliche Varianten ausprobieren und technisch aufrüsten können – das Schauspielhaus Zürich hat für Juni bereits mehrere Spielplanvarianten in der Schublade –, ist die Lage noch unübersichtlicher. «Wir sind schon froh, wenn mit bis zu fünf Personen wieder geprobt werden darf», sagt Eva Kirchberg von der Jungen Bühne Bern, welche auch im Jahr 2020 das Satellit-Festival für theaterbegeisterte Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren ausrichtet. Es findet Ende August in einem 100-Plätze-Haus statt. Keine der sechs ausgewählten Gruppen aus verschiedenen Ecken der Schweiz sei grösser als fünf Personen.

«Ob nur 50 Besucher eingelassen werden dürfen und ob auf der Bühne zwischen den Personen ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden muss – und man das dann vielleicht kreativ umsetzt: Zu alledem können wir noch keine Angaben machen», erklärt Kirchberg. Die Festivalteilnehmer haben freilich noch Zeit. Die Aufführungen der jungen Leute dagegen, die in den diversen Spielclubs des Schauspielhauses Zürich mittun, sind gestrichen: Selbst bei baldiger Öffnung verbliebe zu wenig Probenzeit bis Saisonende. Man trifft sich aber weiterhin zu den Probeterminen – über Zoom, zum lockeren Chat. Einer der Spielclubs hat sich gar zur digitalen Remote-Produktion eines Hörspiels entschieden. Kreativität ist gefragt – und vorhanden.