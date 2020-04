Mittagstisch in Bannwil – Um 12 Uhr klingelte es bei Therese Bieri Wegen des Coronavirus konnten die Seniorinnen und Senioren nicht zusammenkommen. Dafür erhielten sie ihr Menü nach Hause geliefert. Jürg Rettenmund

Therese Bieri und Karl Friedli erhalten ihr Essen von Judith Hasler ausgehändigt. Fotos: Marcel Bieri

Wenn wir in normalen Zeiten lebten, dann wären Therese Bieri und Karl Friedli diese Woche am Dienstagmittag in Schuhe und Jacke geschlüpft und hätten sich mit den anderen Bannwiler Senioren im La Marmite zum Mittagstisch getroffen.