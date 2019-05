Ueli Maurer ist uns näher als Roger Federer

Okay, Ueli Maurer kann nicht so gut Englisch. Das wissen wir jetzt. Aber das grosse Rätsel dieses Landes bleibt auch nach dieser Woche ungelöst: Warum sagen ältere Schweizer durchwegs Donald Trömp, oder Pöb, Bös, Fön, Öpdate, Böngalo und Könntri-Musik (ganz zu schweigen vom Koboi und dem Schtiik)? Entweder ist in den 60er- und 70er-Jahren im Schweizer Englischunterricht mächtig etwas schiefgelaufen. Oder die ungeschliffene, alteingesessene helvetische Zunge kann einfach nicht anders.