Die Corona-Kolumne – Über andere Epidemien Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Giannis Mavris

Die Serie zur Pandemie.

Eine der schlimmsten Nebenwirkungen dieser Pandemie ist der Umstand, dass sich nun alle verpflichtet fühlen, ihren Senf dazu zu geben. Die Zahl selbst ernannter Experten in Virologie, Statistik und Makroökonomie wuchs in den letzten Wochen wohl genau so exponentiell wie die Corona-Kurve weltweit. Und natürlich – ich gebe es zu – ist auch vorliegende Kolumne in diesem Lichte zu sehen.