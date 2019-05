Trump will Zölle verdoppeln, Schweizer Börse im Minus

Trump droht wieder

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag überraschend angekündigt, die Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar schon am kommenden Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Ausserdem drohte er mit einer Ausweitung auf alle Importe. Die Verhandlungen mit China kämen zu langsam voran, erklärte Trump.

Diese Ankündigung belastete am Montag zunächst die Börsen in China und dann in Europa und der Schweiz. In China sind die wichtigsten Indizes am Morgen zeitweise um bis zu sechs Prozent eingebrochen. In Deutschland oder in Frankreich büssten der DAX bzw. der CAC 40 1,0 und 1,2 Prozent ein.

Der SMI verlor um die Mittagszeit zeitweise fast 1,9 Prozent. Dann verringerten sich die Abgaben wieder spürbar und mit der nur mässig tieferen Eröffnung an der Wall Street setzte sich die Erholung hierzulande nochmals fort. Zum Handelsschluss blieb beim Schweizer Leitindex SMI ein Minus von rund 0,9 Prozent auf 9'657 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex noch bei 9'785 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Auch der Schweizer Franken, üblicherweise «sicherer Hafen» wenn Krisen-Wolken am Horizont aufziehen, reagierte nicht. Im Gegenteil: Der Euro hielt sich klar über der Marke von 1,14 Franken und auch der Dollar legte auf 1,0189 Franken leicht zu.

Dass zahlreiche Investoren dennoch verunsichert waren, zeigte sich vor allem am Schweizer Volatilitätsindex VSMI. Er quantifiziert das erwartete Risiko am Schweizer Aktienmarkt. Er schnellte zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben und notierte so hoch wie zuletzt Ende März.