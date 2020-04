Nach Corona-Krise – Trump glaubt an komplette Rückkehr zur Normalität Donald Trump ist zuversichtlich, dass die USA schneller als erwartet wieder zu einem Zustand vor Corona zurückfinden werden. Diese Sache werde vorübergehen, so der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump glaubt nicht, dass die Corona-Pandemie das Leben in den USA dauerhaft verändern wird. Trump sagte am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington, er rechne mit einer 100-prozentigen Rückkehr zur Normalität im Land. «Wir wollen, dass es so wird, wie es war.» Und dies werde schneller gehen, als viele erwarteten.

Die «neue Normalität» werde seiner Ansicht nach der Zustand wie vor drei Monaten sein. Er wolle, dass die Stadien bei Baseball- und Football-Spielen wieder voll seien und nicht drei oder vier Sitze zwischen den Zuschauern frei sein müssten. «Ich möchte dorthin zurück, wo wir waren. Dort werden wir hinkommen», betonte er. «Diese Sache wird vorübergehen.» Sicherheit sei wichtig, aber auch die Wirtschaft sei wichtig. Und die Menschen wollten, dass das Land wieder geöffnet werde.

«Ich möchte wieder raus»

Einen Zeithorizont für das Szenario nannte Trump nicht. «Es könnte länger dauern.» Aber die Bundesstaaten gingen nach und nach bereits Schritte in diese Richtung. Nach Angaben von US-Vizepräsident Mike Pence haben inzwischen 35 Bundesstaaten Pläne für eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb veröffentlicht. Auf die Frage, ob er mit einer «neuen Normalität» rechne, in der Kellner in Restaurants auch in drei Jahren noch Schutzmasken tragen müssten, sagte Trump: «Das sehe ich nicht.»

Der Präsident kündigte auch an, er selbst werde in den kommenden Wochen wieder Reisen im Land unternehmen. Als erstes sei in der kommenden Woche ein Trip nach Arizona geplant. Perspektivisch hoffe er auch, irgendwann vor der Wahl im November auch wieder grosse Wahlkampfveranstaltungen abhalten zu können. «Ich bin jetzt seit vielen Monaten im Weissen Haus, und ich möchte wieder raus», sagte er. Auch bei vielen Bürgern gebe es den grossen Wunsch, wieder rauszukommen und etwas zu unternehmen.

Durch die Corona-Pandemie ist das öffentliche Leben in den USA weitgehend zum Erliegen gekommen, was die Wirtschaft des Landes in eine schwere Krise gestürzt hat.

