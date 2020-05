Blutspendezentrum Langenthal – Trotz Virus kommen viele Spender In den ersten Wochen des nationalen Notstands waren die Spenderzahlen stark rückläufig. Doch mittlerweile hat das Team der Interregionalen Blutspende in Langenthal wieder alle Hände voll zu tun. Julian Perrenoud

Irène Wüthrich, Leiterin vom Blutspendezentrum in Langenthal, hat sich an das Tragen einer Maske gewöhnt. Foto: Christian Pfander

Das Blutspendezentrum an der Marktgasse 46A in Langenthal ist in diesen Wochen fast gänzlich ausgebucht. Jeweils montags, mittwochs und donnerstags nehmen hier Zentrumsleiterin Irène Wüthrich und ihr Team gegen 25 Blutspenden pro Nachmittag entgegen. Eigentlich könnten es noch mehr sein, doch die Kapazität wurde seit dem Ausbruch von Covid-19 von sechs Spendern gleichzeitig im Raum auf vier beschränkt.