Kiesabbau in Hasle – Trotz Kritik wird es Geld regnen Die Fr. Blaser AG darf das Kies im Grossacher in Hasle abbauen. Die Gemeindeversammlung stimmte der dafür nötigen Überbauungsordnung trotz kritischen Tönen deutlich zu. Urs Egli

In etwa vier Jahren wird die Kiesgrube im Dicki der Fr. Blaser AG in Hasle ausgebeutet sein. Foto: Raphael Moser

Wenn der Parkplatz bei der Mehrzweckhalle Preisegg fast gänzlich mit Autos überstellt ist und sich vor dem Eingang zur Halle eine Menschenschlange bildet, muss ein besonderer Anlass stattfinden. So geschehen am Montagabend. 273 Damen und Herren (11,3 Prozent aller Stimmberechtigten) waren gekommen, um an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung von Hasle über die Überbauungsordnung zu diskutieren und abzustimmen. Eine Überbauungsordnung, bei der es um viel Geld geht. Geld, das ab 2024 oder 2025 in die Gemeindekasse fliessen wird – oder allenfalls auch nicht. Doch der Reihe nach.