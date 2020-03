Bank findet, es sei genug Kapital vorhanden – Trotz Finma-Aufruf zur Mässigung schüttet die UBS eine Dividende aus Die Aufsicht will, dass die Banken ihr Kapital wegen der Corona-Krise einbehalten. Die grösste Schweizer Bank schüttet trotzdem 0,73 Dollar pro Aktie aus, Jorgos Brouzos

Die Wirtschaft unterstützen und Geld an die Aktionäre ausschütten: eine Filiale der UBS in Basel. REUTERS

Die Worte waren eindringlich. Mark Branson, Chef der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma), forderte die Banken am vergangenen Mittwoch zur Bescheidenheit auf. Sie sollen ihre Aktienrückkaufprogramme und Dividendenzahlungen sistieren. Nur so könne die Robustheit der Finanzdienste beibehalten werden. Die Banken sollen also das Geld lieber einbehalten, sie können es in den schwierigen Monaten der Corona-Krise noch brauchen.

Doch die UBS lässt sich davon nicht beeindrucken. So heisst es in der heute verschickten Einladung zur Generalversammlung: «Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat der UBS für das Geschäftsjahr 2019 eine ordentliche Dividende von 0.73 Dollar pro Aktie.» Also kein Verzicht auf die Dividende. Auf Anfrage dieser Zeitung sagt die Bank dazu: «UBS hat eine starke Kapitalbasis und ist strategisch gut aufgestellt, was in diesen schwierigen Zeiten wichtig ist. Die UBS als grösste Schweizer Bank ist in der Lage, die Wirtschaft zu unterstützen und ist gleichzeitig bestrebt, eine angemessene Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten», sagt eine Sprecherin.

Bundesrat stützt Finma

Die Ausschüttung ist gleich hoch wie im vergangenen Jahr. Damals war sie um 6 Prozent angehoben worden. Die Aktienrückkäufe und Dividenden summierten sich auf 3,4 Milliarden Dollar. Das entsprach 80 Prozent des Reingewinns. Die Bank kündigte damals an, dass die Dividende jährlich um 0,01 Dollar pro Jahr steigen soll. Davon ist nun aber nichts zu sehen.

Die Finma steht mit ihrem Aufruf zum Verzicht nicht alleine da. Sie erhielt am vergangenen Freitag auch die Unterstützung des Bundesrats. Dieser segnete die Notfallmassnahmen der Aufsicht und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ab und forderte die Banken zur Mässigung auf. «Der Bundesrat unterstützt zudem die von SNB und Finma gemachten Empfehlungen zu Ausschüttungen und Boni», teilte die Landesregierung am Freitag mit. Womit sie aber auch Verwirrung stiftete. Denn die Finma hatte gar keine Empfehlung zu den Boni abgegeben.