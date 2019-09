Tripadvisor kämpft mit Millionen Fake-Bewertungen

4. Die häufigsten Fakes sind positiv

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Manipulationen auf Tripadvisor. Entweder versucht ein Kunde oder Konkurrent, ein Hotel oder Restaurant absichtlich schlechter darzustellen, als dieses tatsächlich ist. Viel häufiger ist aber der umgekehrte Fall. Nämlich dass Unternehmen versuchen, sich besser darzustellen. Das passiert laut dem Bericht in 91 Prozent der Fälle.

Das hat Vorteile: Wer besser bewertet wird, erscheint in der Rangliste weiter oben. Entsprechend einfacher ist es, von potenziellen Kunden gesehen zu werden. Die meisten dieser gefälschten Bewertungen werden von Personen gemacht, die mit dem Unternehmen in direktem Zusammenhang stehen. Also etwa Inhaber oder Mitarbeiter ist. In rund drei Prozent der Fälle werden Bewertungen eingekauft.

5. Wer erwischt wird beim Betrügen, büsst

Im Zusammenhang mit manipulierten Bewertungen hat Tripadvisor allein 2018 über 34’600 Unternehmen bestraft. Sie mussten eine Herabsetzung im Ranking hinnehmen. Rund ein Viertel zeigte sich davon unbeeindruckt und versuchte nach einer Sanktion wiederum zu manipulieren. 350 Unternehmen machten so lange weiter, bis Tripadvisor auf deren Seiten jeweils einen roten Banner mit einer entsprechenden Warnung vor Manipulationen schaltete.

Gegen Personen, die sich für Bewertungen zahlen lassen, geht Tripadvisor auch rechtlich vor. So wurde ein Italiener in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, lässt Tripadvisor im Bericht wissen.

6. Geteilt werden hauptsächlich positive Eindrücke