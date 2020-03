Verlosung – Traumhafte Azoren Diese Zeitung verlost 3 x 2 Tickets für die Filmvorträge von Naturfilmer Christian Oeler in Thun und Bern.

Die Azoren: Ein Geheimnis des Atlantiks. zvg

Eine einzigartige Inselwelt mitten im Atlantik, geboren aus Vulkanen, verschont vom Massentourismus, mit intakter Natur: Das sind die Azoren. Der Fotograf und Naturfilmer Christian Oeler hat alle neun Inseln bereist und mit seiner Kamera kleine und grosse Wunder festgehalten. In seinem 100-minütigen Filmvortrag nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise zu Kraterseen, Höhlen, zerklüfteten Steilküsten, malerischen Dörfern und in

die faszinierende Unterwasserwelt. Für die beiden Vorträge in Thun (Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, Saal Beau Rivage) und in Bern (Montag, 16. März, 19.30 Uhr, Hotel Kreuz) verlost das «Forum» je 3×2 Tickets im Wert von je 32 Franken. Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Senden Sie bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr, ein Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Azoren). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren kompletten Namen und Wohnort anzugeben – und ob sie den Vortrag in Thun oder in Bern besuchen möchten. (rha)

Weitere Infos: www.christian-oeler.ch