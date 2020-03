Unfall in Herzogenbuchsee – Töfffahrer bei Kollision verletzt Am Mittwochabend kollidierte bei der Verzweigung Wangen- und Unterstrasse ein Auto mit einem Motorradfahrer.

Es war kein schöner Anblick, der sich einem am Mittwochabend in Herzogenbuchsee bot: Bei der Einmündung der Unter- in die Wangenstrasse lag ein Motorrad am Boden, daneben stand ein Auto mitten auf der Strasse.