In Thun angeschossen – Tierquäler verletzte Kater Aiko Marianne Suters Kater ist angeschossen worden. Nun warnt sie ihre Nachbarn vor dem Täter, dessen Identität zurzeit noch nicht bekannt ist. Aldo Wicki

Kater Aiko erholt sich von seinen Verletzungen. Foto: PD

Aiko hat Schmerzen, und auch psychisch geht es ihm nicht gut. Denn in der Nacht auf Samstag ist der etwa achtjährige Kater Opfer eines Tierquälers geworden. «Am Freitag um 17.30 Uhr rief ich meine drei Katzen zur Fütterung», sagt Marianne Suter, die in der Unteren Wart in Hünibach wohnt. Danach sind die drei Tiere ihrer nächtlichen Wege gegangen. «Am nächsten Morgen sah ich Aiko wieder», erinnert sich Suter. «Hinten rechts wies er eine verklebte Stelle im Fell auf.»