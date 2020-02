Wellness-Angebot - 30% günstiger! – Tageseintritt: Solbad Sigriswil Dem Körper Gutes tun – entspannen Sie sich in einer einzigartigen Landschaft! Sichern Sie sich gleich jetzt Ihre Gutscheine! Irina Steinmann

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch



Konditionen

Max. 4 vergünstigte Gutscheine pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist beschränkt.

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Bestellformular – hier ausfüllen

Das wunderschöne Solebad (35°) mit traumhafter Aussicht auf den Thunersee und die Berner Alpen ist für Geist und Seele Erholung pur. Im Whirlpool die Anspannungen des Alltages vergessen, im Kneippbecken die Lebensgeister wieder wecken! Besuchen Sie auch die vielseitige Saunalandschaft.



Angebot

Tageseintritt in das Solbad und die Saunalandschaft im SolbadHotel Sigriswil.



Einlösbar

1. Oktober 2019 bis 30. September 2021

(ausgenommen Samstag und Sonntag sowie allgemeine Feiertage)

Der Gutschein kann nicht an andere Dienstleistungen angerechnet werden.



Öffnungszeiten:

Montag - Freitag

Solebad 7 - 21 Uhr

Aussenwhirlpool 9 - 21 Uhr

Saunalandschaft 13 - 21 Uhr



Preis für Abonnenten

Erwachsene Fr. 34.- statt Fr. 49.-



Link

Solbad Sigriswil