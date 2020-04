Reaktionen zum Exit-Plan – SVP «entsetzt über mutlose Strategie» des Bundesrates Für die einen ist er das «richtige Signal», «völlig unverständlich» finden ihn die anderen: Die Reaktionen von Parteien und Verbänden zum Plan der Landesregierung zur Lockerung des Schweizer Shutdowns.

Die Strategie des Bundesrates stösst auf geteilte Meinungen: Ein Mann verfolgt die Pressekonferenz des Bundesrates am 16. April 2020. Foto: Keystone

Die SVP hat sich in einer ersten Reaktion «entsetzt» gezeigt über die «mutlose» Ausstiegsstrategie des Bundesrates. Es sei unverständlich, dass sich die Regierung für eine Lockerung in «kleinsten Schritten» ausgesprochen habe (hier gehts zum Nachrichten-Ticker der Medienkonferenz zur Exit-Strategie des Bundesrates) .

Anstatt die Testmöglichkeiten auszubauen, Schutzmasken zu besorgen und die Rückverfolgung von Infektionen via App voranzutreiben, vergrössere der Bundesrat mit seiner Strategie den Schaden für die Wirtschaft, teilte die SVP am Donnerstag mit. Denn diese drei Instrumente wären nach Ansicht der Partei für die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zwingend nötig.

Es sei deshalb unverständlich, weshalb der Bundesrat die Beschaffung von Tests, Masken und einer App nicht mit aller Kraft voran treibe. Nur mit diesen Massnahmen sei eine Rückkehr zur Normalität möglich. Das hätten die Erfahrungen der Nachbarländer Deutschland und Österreich gezeigt.

Die SVP fordert den Bundesrat deshalb auf, seine Strategie schnell «nachzubessern». Denn jeder zusätzlich Tag im Lockdown koste die Schweizer Wirtschaft hunderte Millionen von Franken. Ausserdem verschärften die Arbeits- und Perspektivenlosigkeit die psychischen und sozialen Probleme in der Bevölkerung.

SP begrüsst Lockerungen und mahnt Disziplin an

Die Sozialdemokratische Partei begrüsst die vom Bundesrat am Donnerstag vorgestellte Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus. «Das Risiko ist nicht in allen Bereichen gleich gross», begrüsste SP-Fraktionschef und Nationalrat Roger Nordmann (VD) die Entscheidung, schrittweise zur Normalität zurückzukehren.

«Wir müssen jedoch in den nächsten zwei Wochen sehr diszipliniert bleiben», sagte Nordmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es würden immer noch täglich etwa dreihundert neue Fälle von Coronainfizierten bekannt. Eine zweite Ansteckungswelle wäre eine Katastrophe.

Nordmann sagte auch, die SP sei sehr glücklich darüber, dass eine Entscheidung für die Selbstständigerwerbenden und Arbeitnehmer in der Risikogruppe getroffen wurde, deren Einkommen durch die Coronavirus-Krise ziemlich stark beeinträchtigt werde.

Grünliberale appellieren an Eigenverantwortung der Bürger

Die Grünliberalen (GLP) haben sich im Grundsatz hinter die Exitstrategie des Bundesrats bei den Coronavirus-Massnahmen gestellt. Angesichts der Schuldenlast bei Unternehmen verlangt die Partei klare Kriterien für einen späteren Krediterlass. Die Partei befürwortet gesundheitspolitische Begleitmassnahmen. Die Eigenverantwortung stehe aber weiterhin im Zentrum.

Es müsse das Ziel sein, dass möglichst viele Wirtschaftszweige, Schulen und Kindertagesstätten rasch wieder ihre Tätigkeit aufnehmen können, teilte die GLP am Donnerstag mit. «Mit der Einhaltung der gesundheitlichen Vorgaben und einer grossen Portion Eigenverantwortung werden wir das schaffen», wird Parteipräsident Jürg Grossen zitiert.

Die Partei werde die Vorschläge der Regierung bis zur Sitzung der Wirtschaftskommission von kommender Woche prüfen, hiess es. Angesichts der Schuldenlast bei Unternehmen fordern die Grünliberalen klare Kriterien, unter welchen die vom Bund gewährten Kredite zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise erlassen werden könnten. «Wir müssen verhindern, dass gesunde Unternehmen wegen Corona auf einmal völlig überschuldet dastehen oder gar Konkurs gehen», sagte GLP-Präsident Grossen.

FDP erfreut über «nachvollziehbare» Ausstiegsstrategie

Die FDP hat sich nach dem Bundesratsentscheid erfreut gezeigt, dass nun endlich eine nachvollziehbare Ausstiegsstrategie aus dem Coronavirus-Lockdown vorliege. Die Partei unterstütze deshalb den kurzfristigen Massnahmenplan.

Die FDP begrüsse insbesondere, dass Spitäler und Arztpraxen für Nicht-Notfallpatienten wieder zugänglich seien, obligatorische Schulen den Präsenzunterricht wieder einführen und die Geschäfte schrittweise wieder öffnen könnten, teilte die Partei am Donnerstagabend mit. Auch den Entscheid des Bundesrates, indirekt betroffenen Selbstständigerwerbenden finanzielle Unterstützung zu gewähren, wertet die Partei als positiv.

Wichtig sei, dass die Lockerungsmassnahmen ab dem 27. April transparent analysiert und kommentiert würden, damit weitere Schritte möglichst rasch absehbar seien. Denn die Planungssicherheit für Tourismus, Gastronomie und den Eventbereich sei weiterhin hoch.

CVP sieht grosse Herausforderung

Die CVP begrüsst, dass der Bundesrat Gesellschaft und Wirtschaft eine erste Perspektive aufzeigt, wie die schrittweise Lockerung der Massnahmen aussehen wird.

Für die Partei sei klar, dass man so schnell wie möglich und so langsam wie nötig zur Normalität zurückkehren wolle, schrieb die Partei am Donnerstag in einer Mitteilung. Oberste Priorität müsse die Gesundheit der Bevölkerung haben. Für KMU-Betriebe, welche die Abstands- und Hygieneregeln einhalten könnten, seien baldige Lockerungen aber essentiell.

Die Partei begrüsst, dass indirekt betroffene Selbstständige nun auch eine finanzielle Unterstützung erhalten. Auch dass die Spitäler bald wieder ohne die bisherigen Einschränkungen arbeiten können, ist für die CVP zentral.

Der Ausstieg aus den Massnahmen bedeute zugleich den Einstieg in die grösste wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung für unser Land der letzten Jahrzehnte, wird Parteipräsident Gerhard Pfister in der Mitteilung zitiert.

Gewerbeverband kritisiert Diskriminierung von Detailisten

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) hat vom Bundesrat am Donnerstag eine weitergehende Öffnung der Wirtschaft gefordert. Es sei völlig inakzeptabel, den grossen Händlern alle Freiheit zu geben und den KMU-Handel geschlossen zu halten. Das sei eine massive Diskriminierung.

Der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft forderte den Bundesrat in einer Stellungnahme zum Exitplan aus den Corona-Massnahmen mit allem Nachdruck dazu auf, diesen «unerklärbaren Fehlentscheid» sofort zu korrigieren.

Verschiedene Branchen insbesondere im Detailhandel hätten mit selbst erarbeiteten Plänen gezeigt, wie sie die Öffnung gesundheitspolitisch korrekt umsetzen könnten, heisst es in der Mitteilung. Der heutige Entscheid der Regierung sei ein Schlag ins Gesicht der Detaillisten.

Der KMU-Detailhandel sei schon während der Krise massiv diskriminiert worden. Der Bundesrat habe den Grossverteilern zwar verboten, nicht-lebensnotwendige Güter zu verkaufen. Umgesetzt habe der Bundesrat seine eigene Weisung jedoch nie. Selbst die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren habe den Bundesrat auffordern müssen, die Grossverteiler besser zu kontrollieren.

Im Allgemeinen begrüsst der SGV in seiner Stellungnahme die Absicht des Bundesrates, schrittweise zur Normalität zurückzukehren. Besonders exponierte Personen müssten geschützt werden während die anderen eine etappierte Rückkehr in die Normalität machten. Der SGV begrüsste auch die Lösung des Bundesrates für diejenigen Selbstständigerwerbenden wie beispielsweise Zahntechniker und Grafiker, die indirekt betroffen, in ihrer Existenz aber massiv bedroht seien.

Gastrosuisse reagiert enttäuscht

Der Branchenverband Gastrosuisse reagiert «sehr enttäuscht» auf die Exitstrategie des Bundesrates aus dem Coronavirus-bedingten Lockdown. Er verstehe nicht, dass der Gastronomie noch keine Perspektive gegeben werde, nach dem viele andere Gewerbeunternehmen nun auf den Weg zurück zum Normalzustand gehen könnten.

«Wir haben immer betont, dass es Aufgabe des Bundesrates ist, den Zeitpunkt der Wiedereröffnung zu bestimmen», wird GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Mit der Nicht-Kommunikation lässt uns der Bundesrat jedoch völlig im Ungewissen und ohne Perspektive», kritisiert er das bundesrätliche Vorgehen.

Die Gesundheit der Bevölkerung sei auch dem Gastgewerbe ein zentrales Anliegen. «Unseres Erachtens wäre eine Lockerung des gastgewerblichen Stillstands unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen durchaus realistisch», so Platzer.

Dem Bundesrat habe man einen Plan vorgelegt, der vorsehe, die Anzahl der Gäste pro Quadratmeter zu limitieren. Zudem brauche es einen Mindestabstand zwischen den Tischen und eine Schutzmaskenpflicht mindestens hinter den Kulissen. Im Service sollten nur dann Masken getragen werden, wenn die Distanzregeln nicht eingehalten werden könnten.

Economiesuisse: Positives Signal für Wirtschaft und Gesellschaft

Der Wirtschaftsdachverband economiesuisse unterstützt laut einer Medienmitteilung den heutigen Entscheid des Bundesrats für eine schrittweise Lockerung der Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Insbesondere begrüsse economiesuisse, dass sich die Landesregierung bei ihren Überlegungen an den Vorschlägen der Wirtschaft für eine schrittweise und kontrollierte Lockerung der Einschränkungen orientiert hat.

Die Lockerungen ermöglichten nun, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Einschränkungen zu begrenzen. Deshalb sei es für Wirtschaft und Gesellschaft wichtig, dass die ersten Lockerungen in rascher Abfolge, nämlich bereits ab dem 27. April in Kraft treten. «Diese Sofortmassnahmen wirken als positives Signal, dass sich die Lage allmählich verbessert. Selbstverständlich müssen die Hygiene- und Abstandsregeln in allen Betrieben, die ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können, eingehalten werden», sagt economiesuisse-Präsident Heinz Karrer.

( SDA / red )