Der Überzeugung folgen – Superbowl-Sieger verzichtet wegen Corona auf die Saison Laurent Duvernay-Tardif gewann im Februar mit den Kansas City Chiefs die Superbowl. Die neue Spielzeit lässt den ausgebildeten Arzt kalt.

Laurent Duvernay-Tardif ist in der neuen Football-Saison nicht dabei. KEYSTONE

Als erster NFL-Profi wird der Kanadier Laurent Duvernay-Tardif wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zur neuen Saison im American Football antreten. Der 29-Jährige von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs kündigte am Wochenende an, dass er von einer entsprechenden Option Gebrauch machen werde. Auf diese Möglichkeit hatten sich zuvor Liga und Spielergewerkschaft verständigt. Duvernay-Tardif verzichtet dadurch auf mehrere Millionen Dollar, weil er anstelle seines Gehaltes lediglich eine Entschädigung von 150’000 Dollar erhalten soll.

Duvernay-Tardif verfügt über ein abgeschlossenes Medizinstudium und will Arzt werden. In seiner Heimat hatte er in den vergangenen Monaten in einem Krankenhaus gearbeitet und sich um Corona-Patienten gekümmert. Bei Twitter schrieb er, die Entscheidung sei eine der schwersten seines Lebens gewesen, er müsse aber seinen Überzeugungen folgen.

Duvernay-Tardif im Einsatz als Arzt während der Corona-Pandemie. Instagram

«Während der Pause an vorderster Front zu sein, hat mir eine andere Perspektive auf die Pandemie gegeben und den Stress, den sie für die einzelnen Menschen und unser Gesundheitssystem bedeutet», schrieb Duvernay-Tardif. Wenn er ein Risiko für seine eigene Gesundheit eingehen wolle, dann tue er dies, um Patienten zu helfen. Er könne sich nicht erlauben, das Virus möglicherweise zu übertragen, indem er einfach den Sport ausübe, den er liebe, fügte der Offensive Lineman hinzu.

( dpa )