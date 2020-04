OL-Shootingstar im Pech – Stressreaktion in Corona-Zeiten Der Berner Orientierungsläufer Joey Hadorn leidet an einer Stressreaktion am Schienbein. Wegen der Corona-Krise verpasst er aber keine Wettkämpfe. Peter Berger

Orientierungsläufer Joey Hadorn feierte im Herbst seinen ersten Weltcupsieg. Foto: freshfocus

Dass die Corona-Zwangspause gut ist, das würde Joey Hadorn nie sagen. Und trotzdem hätte der 23-jährige Orientierungsläufer aus Fahrni bei Thun ungünstigere Momente für seine Verletzung erwischen können. Ende Februar erhielt er die Diagnose Stressreaktion, 2. Grades, am Schienbein. «Der Knochen wies erst Mikrorisse auf», erzählt Hadorn. Die bei Läufern verbreitete Blessur ist in den meisten Fällen auf eine Überbelastung zurückzuführen.

Die Stressreaktion ist die Vorstufe einer Stressfraktur – eines Ermüdungsbruchs. «Weil im Juli die Sprint-Weltmeisterschaft in Dänemark angesetzt war, trainierte ich viel auf Strassen und hartem Untergrund», vermutet Hadorn die Ursache für die Verletzung. Dazu blieb weniger Zeit für die Regeneration, weil der gelernte Fahrradmechaniker ein Praktikum als Zimmermann absolviert. «Vor einem Jahr besuchte ich die Spitzensport-RS. Da hat das Verhältnis von Training und Ruhezeit besser gestimmt.» Das Praktikum benötigt er indes, um bald ein Studium als Holzbauingenieur beginnen zu können.

Krise verlangsamt Rehabilitation

Im vergangenen Herbst war der dreifache Junioren-Weltmeister von 2016 in seiner zweiten Saison bei der Elite zum «Überflieger» mutiert. Hadorn feierte seinen ersten Weltcupsieg und schloss den Gesamtweltcup hinter dem Schweden Gustav Bergman auf dem 2. Rang ab. Nun haben ihn die sechswöchige Laufpause und die Corona-Krise gebremst. «Natürlich haben mir schon Leute gesagt, dass die Verletzung in einem guten Moment gekommen sei, weil ich keine Wettkämpfe verpasse», so Hadorn. «Doch ich hätte lieber keine Verletzung und schon gar keine Corona-Pandemie.»

Weges des Lockdowns kann er weder ins Fitnesscenter noch in die Physiotherapie. Auch die anfänglich während der Laufpause praktizierten Schwimmtrainings im Hallenbad sind nicht mehr möglich. «Die Corona-Krise verlangsamt meine Rehabilitation.» Beklagen will er sich aber nicht, schliesslich macht er dennoch Fortschritte. Auch die Motivation ist nach dem mentalen Tief zurück. «Ich habe das Lauftraining wieder aufnehmen können, wenn auch noch in kleinerem Umfang.» Die Massnahmen des Bundesrats erlauben ihm Waldläufe. «Natürlich fehlen die Posten», sagt Hadorn. Dafür trifft er plötzlich auf Menschen. «Normalerweise bin ich alleine, jetzt sind viel mehr Leute abseits der breiteren Waldwege unterwegs.» Ein Problem ist das für ihn nicht, sei doch genügend Platz zum Ausweichen vorhanden.

Virtueller OL

Und neuerdings übt er auch am Computer. Er hat sich das Orientierungslauf-Videospiel «Catching Features» heruntergeladen. «Ein Training ersetzt das jedoch nicht», hält er fest. Und schon gar nicht die Lust auf Wettkämpfe. Hadorn hofft, dass die WM in Dänemark nun im Oktober nachgeholt werden und er auf Medaillenjagd gehen kann.