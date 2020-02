Luca Hänni bei «Let’s Dance» – Streng sein mit Luca Hänni Nach der zweiten Sendung «Let’s Dance » ist klar: Luca Hänni ist ein richtiger kleiner Tanzbär. Das erstaunt nicht wirklich, ist aber trotzdem hübsch anzusehen. Nina Kobelt

Luca Hänni mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft am Freitagabend bei «Let`s Dance». Foto: Screenshot RTL

Die Chancen sind intakt, wie man so schön sagt. Weil: Was wirbelte dieser Tausendsassa herum in der Auftaktsendung von «Let`s Dance», der deutschen Tanz-Castingshow, die sich bereits in der 13. Runde befindet!

Salsa stand an, Profitänzerin Christina Luft, die fürs Training mit Luca Hänni extra nach Bern gereist war, hatte einiges von ihrem Schützling gefordert, wie zu erfahren war. Dieser hatte daraufhin prompt versprochen, dass es «heiss» werde (auf Berndeutsch). Und ach, das wurde es. Jetzt mal abgesehen vom schrecklichen Tanktop mit Seitenschlitzen, das Hänni trug, aber das zählte ja nicht. Sondern, dass er seine Hüften wie «ein Latino» schwang, so, wie es sich Christina gewünscht hatte.

«Sehr gut», lautete auch das Verdikt der Jury, und «du geniesst es, das ist gut!» Sein Rücken sei stark, er habe den «Tschagatschaga», und «viel Bewegung». Vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, dann werde die Sache runder, aber alles in allem: super.

Ein Segen auch für das TV-Publikum: Luca Hänni macht die Sendung - zurzeit - überhaupt erträglich. Denn die Tanzshow (das Schweizer Pendant trägt den eleganteren Namen «Darf ich bitten?») ist, nun ja, eine dieser Übertragungen, bei der man irgendwann nicht mehr weiss, ob jetzt Werbeblock oder Show läuft. Weil alles dauert, und weil zu oft mit gebleachten Zähnen in die Kamera gelächelt wird.

Selbst die erste Folge eine Woche zuvor, sie stand unter dem harmlosen Motto «Kennenlernen», war vor allem eines: langfädig. Denn die Kandidaten, die beiden Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich und die Jury (Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González) mussten - oder wollten, auch das weiss man ja nie so genau - vor allem schwafeln.

Und im Falle der Tänzerinnen und Tänzer sich auch ein wenig bewegen, das schon. Was Luca Hänni schon da recht souverän tat und ausserdem den denkwürdigen Satz zum Besten gab: «Ich hab das Gefühl, ich brauch jemanden, der ein bisschen streng ist mit mir.»

Damit meinte er weder die Jury, noch die Zuschauer, die mittels Televoting für ihre Favoriten abstimmen können, sondern eben seinen Coach. Mit der die Chemie stimmt, das sieht man, so sehr, dass sich das Netz Freitagnacht bereits fragte: «Luca Hänni: Was läuft da mit Tanzpartnerin Christina Luft?»

Jedenfalls ist das bisschen Gstabigkeit aus der ersten Sendung (und die Furcht, «seine» Tänzerin in die Lüfte zu heben, das sah nämlich noch nicht so gekonnt aus) verschwunden.

Möchte man doch noch auf seinen Wunsch eingehen (und ein wenig streng sein): Parallel zu der heiteren Tanzveranstaltung in Köln liefen in Luzern die Swiss Music Awards. Dort hat Hänni den Preis für «Best Male Act» gewonnen, war aber nicht anwesend, weil am Salsa Tanzen.

Die Videobotschaft, die er offensichtlich vor der Sendung aufgenommen hatte und in der er sich für den Award bedankte, war, vorsichtig ausgedrückt, etwas seltsam. Hänni fehlten die Worte. Die richtigen Moves. Der Charme.

Den braucht er eben gänzlich auf dem Tanzparkett, so scheint es wenigstens. Um auf den Anfang zurückzukommen: Kann Luca Hänni tanzen? Und wie. Locker kam er eine Runde weiter. Und: «He got it», würde der Song auf diese Frage wohl lauten.

Freitags, 20.15 Uhr, RTL. Luca Hännis 5. Album erscheint im Frühling.

Hier findet Sie den Auftritt von Luca Hänni bei «Let`s Dance» von Freitagabend: www.rtl.de