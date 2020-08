Grün gegen Rot – Streit um Teuschers Sparvorschläge In den sozialen Medien geht das Grüne Bündnis gehässig auf die SP los. GB-Gemeinderätin Franziska Teuscher spiele politische Spielchen, kontert die SP. Christoph Hämmann

Sozialdirektorin Franziska Teuscher an der Pressekonferenz zur Legislaturbilanz des Berner Gemeinderats vom 1. Juli. Foto: Raphael Moser

Aus allen Lagen schoss am Donnerstag das Grüne Bündnis (GB) gegen die SP – jene Partei also, die sich mit ihr und der GFL zu Rot-Grün-Mitte (RGM) zusammengetan hat, dem Bündnis, das in der Stadt Bern seit 1992 an der Macht ist. Die SP inszeniere sich öffentlich als Kämpferin gegen den Sozialabbau, werfen die Linksgrünen den Sozialdemokraten vor, trage aber in Tat und Wahrheit «die lineare Rasenmäher-Sparlogik des Gemeinderats» mit. «Ehrlichkeit und Stringenz sieht anders aus», schrieb etwa GB-Stadträtin Lea Bill auf Facebook.