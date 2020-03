Wechsel auf 1. Juli 2021 – Stadtschreiber wird Gemeindemanager Jürg Wichtermann, seit 2008 Stadtschreiber, wird Geschäftsführer des Verbands Bernischer Gemeinden (VBG), der die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Kanton vertritt. Jürg Steiner

Verlässt die Berner Stadtkanzlei im Sommer 2021: Stadtschreiber Jürg Wichtermann. Foto: Franziska Scheidegger

«Wenn nötig hart in der Sache und ruppig im Ton.» So tritt der Verband Bernischer Gemeinden (VBG) gegenüber dem Kanton auf, laut seinen eigenen Grundsätzen, die er vor einigen Jahren in einem Papier festgehalten hat. Den wenn nötig ruppigen Ton zu finden, ist die Aufgabe von Jürg Wichtermann, der neuer Geschäftsführer des VBG wird. Wichtermann (56) hat noch etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. Er tritt den Job als Nachfolger des bisherigen Stelleninhabers Daniel Arn am 1. Juli 2021 an.