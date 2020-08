Von Swisscom nicht mehr unterstützt – Stadt muss G2-basierte Alarmanlagen an Schulen ersetzen Die Stadt Bern ersetzt Alarmanlagen an Schulen, weil diese auf dem veralteten G2-Mobilfunkstandard basieren. Die Umrüstung kostet 1,07 Millionen.

Swisscom rüstet beim Mobilfunk auf - der Standard 2G wird Ende 2020 abgeschaltet. (Symbolbild) Foto: Keystone/Salvatore Di Nolfi

In der Stadt Bern sollen die Alarmgeräte an den Schulen erneuert werden. Dafür legt die Stadtregierung dem Parlament einen Kredit von 1,07 Millionen Franken vor, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte.

Die heutigen Alarmgeräte, die seit 2015 im Einsatz stehen, müssen ersetzt werden, weil sie auf dem Mobilfunkstandard G2 basieren. Dieser wird von der Swisscom per Ende 2020 abgeschaltet. Damit an den Notfallkonzepten der Schulen festgehalten werden kann, sollen modernere Geräte mit zusätzlichen Funktionen beschafft werden, schreibt der Gemeinderat.

SDA