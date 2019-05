Stadt der Satten

Es gab Zeiten, da stritt sich halb Zürich über den Intendanten des Schauspielhauses. Heute weiss kaum jemand, wie dieser (oder diese) heisst. Dafür kennen alle den Namen des neuen Kochs in der Bauernschänke.

Es gab Zeiten, da fragte man sich, in welchem Keller die illegale Party des Abends steigt. Heute gehört dazu, wer weiss, in welchem Keller das neuste Pop-up-Restaurant aufmacht.

Die Gastronomie ist zur dominierenden kulturellen Sparte der Stadt aufgestiegen. Das zeigt sich eindrücklich diesen Mai. Gleich vier Anlässe widmen sich der Nahrungsaufnahme. Die Food Zürich bietet über 140 Veranstaltungen (ja, alle zum Thema Essen). Stars kochen in Zürich. Wer weniger zahlen will, kaut mit am Burger- oder am Streetfood-Festival.