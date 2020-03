Corona-Pandemie und Uneinsichtige – Stadt Bern schliesst weitere Parkanlagen Noch immer halten sich zahlreiche Bernerinnen und Berner, vor allem abends, nicht an die «Social Distancing»-Vorgaben des Bundes. Aus diesem Grund schliesst die Stadt Bern nach der Münsterplattform vier weitere Parkanlagen. tag/sda

Die Kantonspolizei kontrolliert auf der Bundesterrasse, ob die Menschen genügend Abstand zueinander halten. Foto: Keystone/Anthony Anex

Die Stadt Bern schliesst wegen der Corona-Pandemie weitere Parkanlagen. Dort war es in den vergangenen Nächten noch immer zu grösseren Menschenansammlungen gekommen, bei denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde.

Darum schliesst die Berner Stadtregierung nun nach der Münsterplattform auch die Grosse und die Kleine Schanze, den Rosengarten und, in Absprache mit dem Bund, die Bundesterrasse.

Nachts werden die Anweisungen zu wenig befolgt

Tagsüber würden die Distanzmassnahmen wie Abstand halten und nur in Kleinstgruppen unterwegs sein in den Parkanlagen von einer Mehrheit der Leute befolgt. Das schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung. «Aber in den Nachtstunden halten uneinsichtige Personen die Abstandsregeln leider weiterhin nicht ein.»

Gerade bei dem aktuell herrschenden schönen Wetter und mit Blick auf das Wochenende sei die Gefahr sehr gross, dass sich grössere Gruppen von Menschen in den Parkanlagen aufhalten könnten.

Der Gemeinderat ist sich laut Mitteilung bewusst, dass die Schliessung dieser Anlagen eine einschneidende Massnahme ist. Diese sei aber unumgänglich, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.