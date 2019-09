So reagiert die Sportwelt auf Hirschers Rücktritt

Eine Rennfahrerin, die den Rücktritt bereits hinter sich hat und weiss, wie sich ein Leben ohne Spitzensport anfühlt, ist Lindsey Vonn. Auf Twitter gratulierte sie dem Ausnahmekönner zu einer «fantastischen Karriere». Während der gleichen Ära wie er Rennen gefahren zu sein, sei eine Ehre. «Geniess die Zeit mit deiner Familie», schliesst die 34-Jährige ihre Lobwünsche.

It’s been a tough year for ski racing, the legend @marcel__hirscher has announced his retirement. Congratulations on an amazing career my friend. Racing in the same era as you has been an honor. 8 overall titles is a record no one will ever break! Enjoy the time with your family pic.twitter.com/JDHMctCaOG

— lindsey vonn (@lindseyvonn) September 4, 2019