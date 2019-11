Mit 40 Jahren fängt das Leben an

Fertig, Schluss. Über sieben Jahre lang arbeitete Silvana ­Tirinzoni als Projektleiterin bei einer Bank. Sie verdiente gutes Geld damit – und traf gleichwohl einen mutigen und ganz und gar unschweizerischen Entscheid: Vor zwei Wochen packte sie ihre Sachen in der Bank zusammen und setzt nun alles auf eine Karte: Curling. Auf einen Sport also, der hierzulande während Olympischen Spielen zwar eine breite Masse fasziniert, danach aber wieder in der Anonymität verschwindet. Wenige Zuschauer, wenige Sponsoren, wenig Geld – das ist Curling in der Schweiz.