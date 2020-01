Jansrud siegt – Caviezel verpasst das Podest

Mauro Caviezel verpasste seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter im Super-G um 33 Hundertstel. Er wurde als bester Schweizer Vierter. «Natürlich hätte ich mich über einen Podestplatz gefreut. Im Super-G geht es aber sehr eng zu und her und es sollte diesmal nicht sein. Aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung», bilanzierte der 31-jährige Bündner im SRF-Interview. Beat Feuz, der in der Abfahrt am Samstag zu den Topfavoriten auf den Sieg zählt, wurde mit 86 Hundertstel Rückstand Siebter.

Die Angst fuhr mit

Geglückt ist das Comeback von Marco Odermatt. Einen Monat nach seinem Riss des Meniskus im rechten Knie beim Riesenslalom in Alta Badia zeigte der Zentralschweizer eine solide Fahrt und wurde mit 1,34 Sekunden Rückstand 13. «Es ist schön, wieder am Start zu sein», freute sich Odermatt. Er betonte aber auch, dass die Angst vor einer erneuten Verletzung im Hinterkopf mitfuhr. Sonst wäre er einige Passagen frecher gefahren.

Freche Linien zu fahren, versuchten Carlo Janka und Thomas Tumler. Beide Schweizer verpassten nach Sprüngen jedoch ein Tor und schieden aus.