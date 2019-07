Die weltbeste Skifahrerin kann auch hervorragend singen

In den drei vergangenen Jahren war an ihr kein Vorbeikommen: Mikaela Shiffrin gewann dreimal in Serie den Gesamtweltcup. Sie hält aktuell bei 60 Weltcupsiegen. Ihre Karriere vergoldete sie schon mit zwei Olympiasiegen und fünf Weltmeistertiteln. All das schaffte die US-Amerikanerin mit zarten 24 Jahren.