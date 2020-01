Die neue Wachs-Regel bietet Spielraum für Betrüger

Hobby-Fahrer nicht betroffen

Unklar ist, wie, wann und wo kontrolliert würde, wobei FIS-Präsident Kasper meint, für die Umsetzung des Verbots bleibe ausreichend Zeit. Das sehen nicht alle so. Für einen exakten Test müsse der Belag aus dem Ski geschnitten und analysiert werden, sagt Udo Raunjak, Forschungsleiter bei der Wachsfirma Toko. Was freilich undenkbar ist. Die FIS könnte Schnelltests anwenden, bei welchen mit einem Laser Punkte auf den Ski gemessen würden. «Pro Punkt dürfte das eine Minute dauern», sagt Raunjak. Ein einzelner Punkt aber wäre kaum aussagekräftig, und das Prozedere würde bei 60 Fahrern reichlich Zeit beanspruchen. Sollte vor dem Rennen kontrolliert werden, müssten die Ski bis zum Start quasi in Quarantäne, meint Raunjak, der Potenzial für Betrüger ortet. Es seien bereits Coversprays entwickelt worden, um das aufgetragene Fluor zu verdecken.

Um alternative Produkte zu finden, wird Swiss-Ski enger mit Wachsfirmen kooperieren. Wobei gemäss Raunjak noch nichts Revolutionäres hergestellt worden sei. Trotz entsprechender Gerüchte glaubt er nicht, dass die Norweger einen Schritt voraus sind in der Entwicklung. Für den Touristen übrigens ändert sich nichts. So könnte es sein, dass in Wengen 2021 die Besten ohne, die Hobbyfahrer aber mit Fluorwachs den Berg runtersausen.