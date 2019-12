Meniskus-Riss bei Odermatt

Eine MRI-Untersuchung am Montag ergab, dass der Aussenmeniskus gerissen war. Dies bestätigte Swiss-Ski in einer Medienmitteilung. Odermatt wurde noch am Montagnachmittag operiert. Die OP sei erfolgreich verlaufen, sodass sie bei Swiss-Ski glauben, dass Odermatt in diesem Winter noch Welcup-Rennen bestreiten kann. «Mit seinem ausgezeichneten Körpergefühl und überlegtem Charakter wird Marco eine optimal dosierte, schnellstmögliche Rehabilitation gelingen», so Walter O. Frey, einer der Teamärzte.