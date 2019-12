Auftritt auf der grossen Bühne für Regez

Ryan Regez betreibt gerade beste Werbung in eigener Sache. Der Skicrosser aus Wengen überzeugt sportlich mit dem zweiten Weltcupsieg in seiner Karriere. Und kaum einer feiert die Erfolge derart lautstark wie der 26-Jährige.

Es war ein Urschrei, den Regez nach der Zielankunft in Montafon zum Besten gab. Zuvor hatte er den Finallauf nach Belieben dominiert. Auf der Sprintstrecke waren Gleiterqualitäten gefragt.

Regez nutzte sein Wettkampfgewicht von 95 Kilogramm am besten aus. Als Einziger konnte er nach dem technischen Startstück noch ein paar Schlittschuhschritte einstreuen und holte sich so die entscheidenden Vorteile.

Zur Belohnung durfte Regez am Sonntagabend im Sportpanorama als Studiogast Platz nehmen. Am Dienstag folgt der mit Spannung erwartete Auftritt am Heim-Weltcup in Arosa.