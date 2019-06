Alpin-Direktor Cattin tritt überraschend zurück

Swiss-Ski vermeldet den Rücktritt von Stéphane Cattin als Alpin-Direktor. «Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren bedanken», wird der 50-Jährige in einer Medienmitteilung zitiert. «Gemeinsam haben wir viele wunderbare Momente erlebt, die mir in bester Erinnerung bleiben werden», so Cattin weiter. «Aus privaten Gründen habe ich mich nun aber dazu entschieden, meine Tätigkeit bei Swiss-Ski aufzugeben. Ich will mich in nächster Zeit intensiv um meine Familie kümmern, die in den vergangenen Jahren aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen viele Entbehrungen hat hinnehmen müssen.»