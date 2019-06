Zwischen Stadt und Land

«Wenn wir da keinen Nouss fallen lassen, punkten wir trotzdem, dann kann es reichen», äussert sich der Spielführer zuversichtlich. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sei er zufrieden, mit Ausnahme der Partien gegen Richigen und Recherswil-Kriegstetten habe man alle Partien gegen gleichwertig eingestufte Gegner für sich entschieden.

Marschall ist parallel mit dafür besorgt, dass auch in den nächsten Jahren genügend Nachwuchs den Weg zur HG Urtenen findet. Obwohl man sich rund um das Spielfeld mitten auf dem Land wähnt, ist die Agglomeration und auch die Stadt Bern nah. Es ist nicht offensichtlich, dass ein Jugendlicher Hornussen als seinen Sport wählt.

«Wir können die Sportart in der Schule präsentieren», sagt Marschall. «Das hilft uns, der eine oder andere findet so den Weg zu uns.» Den Spielerbestand in der Gesellschaft immer genügend gross halten zu können, ist jedoch nicht immer einfach.

Doppelte Feier?

Auf gutem Weg befindet sich Urtenen aber zweifellos. Am 3. August soll es zu einer doppelten Feier kommen. Höchstetten dürfte dann den Meisterpokal in Empfang nehmen können, der Titelverteidiger ist in der letzten Runde zu Gast und dürfte die Meisterschaft erneut gewinnen. Urtenen wiederum möchte sich dann über den Podestplatz freuen können.