Zweimal Bronze an der OL-WM

Vier Goldmedaillen will das Schweizer Team an diesen Weltmeisterschaften gewinnen. Über die Langdistanz waren die beiden besten Schweizer, Daniel Hubmann und Matthias Kyburz, davon fast 3 Minuten entfernt. Gegen die schnellen Norweger waren sie chancenlos, doch sie duellierten sich im Sekunden-Krimi um die Bronzemedaille.

Hubmann, 18 Minuten vor Kyburz gestartet, zitterte im Ziel mit. Schlussendlich sah er zu, wie sein Landsmann nur 3 Sekunden nach ihm im Ziel einlief. Kyburz blieb der unglückliche vierte Rang, Hubmann durfte sich über den Podestplatz, 2:58 Minuten hinter dem Sieger, freuen.

Doppelsieg für den Gastgeber und BRONZE für die Schweiz! Altmeister Olav Lundanes NOR schlägt den aufstrebenden Kasper Fosser NOR um 1:39 Minuten. Dahinter klassieren sich @dhubmann und Matthias Kyburz auf den Rängen 3 und 4. Martin Hubmann verpasst die Top Ten knapp und wird 11. — Swiss O-Team (@SwissOTeam) 14. August 2019

Und gleich im Anschluss bewiesen auch die Schweizer Frauen ihr Potenzial. Auch hier gab es Bronze: durch Simona Aebersold. Die neunfache Junioren-Weltmeisterin feierte damit ein brillantes Debüt auf WM-Stufe bei der Elite. Auf dem Schlussabschnitt arbeitete sie sich im virtuellen Vergleich an ihren härtesten Widersacherinnen vorbei. Auch die beiden anderen Schweizerinnen zeigten sich in bester Verfassung. Rang 5 belegte Sabine Hauswirth, Rang 8 Julia Jakob. Wie Lundanes zum vierten Mal in Folge sicherte sich Tove Alexandersson (Sd) den Langdistanz-WM-Titel – hochüberlegen.