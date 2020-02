Wenn die Liebe mitwischt

Ab Sonntag bestreiten die beiden in Thun die Schweizer Meisterschaft – sie mit Aarau, er mit Genf. Es ist gewissermassen ein Heimspiel, weil sie in Matten bei Interlaken wohnen. Die Sieger werden die Schweiz anschliessend an der WM vertreten. Und für Michel und Pätz gibt es nur dieses eine Ziel.

Es funkt in der Szene

Sobald die Saison begonnen hat, sind Pätz und Michel primär Reisende. Sie war alleine in der letzten Spielzeit 120 Tage unterwegs, er hat seit Herbst bereits acht Wochen in Kanada verbracht. «Würde einer von uns nicht curlen, wäre das viel», sagt Pätz. Dann beginnt er zu lachen, und meint: «Eigentlich ist es sogar gut, so sehen wir uns öfters.» Denn an den grossen Grand-Slam-Turnieren in Kanada spielen – wie im Tennis – Männer und Frauen am selben Ort.

Was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihren Alltag gemeinsam bestreiten. Es kommt öfters vor, dass sie gar getrennt fliegen, obwohl sie dieselbe Reise vor sich haben. Nicht weil sie es so wollen, sondern weil sowohl im Team Aarau wie im Team Genf andere für die Planung zuständig sind. «Aber wir können manchmal zusammen Abendessen gehen oder uns die Spiele des anderen anschauen», sagt er.

Wobei: Gerade Letzteres ist für sie eher eine Qual. «Am liebsten würde ich jeweils meine Augen schliessen und warten, bis sie gewonnen haben», meint die Zürcherin lachend. So nervenstark sie auf dem Eis gilt – auf der Tribüne wird sie schnell nervös.

Pätz und Michel sind seit über elf Jahren ein Paar. Zusammengeführt hat sie – natürlich – Curling. Pätz’ Bruder Claudio spielte an einer Junioren-WM mit Michel, so führte das eine zum anderen. Damit stehen die beiden exemplarisch für die Szene, in der es öfters funkt. Erwähnt seien Yannick Schwaller und Briar Hürlimann – beide Spitzencurler und Nachfolger traditionsreicher Curler-Familien. Oder Jenny Perret und Martin Rios, deren Liebe zwar verflossen ist, was sie aber nicht daran hinderte, 2018 im Mixed-Doppel Olympiasilber zu gewinnen.