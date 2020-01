Wanders knackt eigenen Europarekord

Fulminanter Start ins Olympiajahr für Julien Wanders: Der Genfer trat in Valencia erstmals nach elf Monaten wieder auf einer offiziellen Distanz auf der Strasse an – und verbesserte über 10 km seinen Europarekord: In 27:13 Minuten war er um zwölf Sekunden schneller als im Dezember 2018 in Houilles (FRA) und wurde Dritter.