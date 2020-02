Wacker verliert auch in Schaffhausen

Wacker unterlag auch in der zweiten Partie nach der Winterpause. 22:30 verloren die Thuner am Samstagabend in Schaffhausen. Sie waren ohne ihren angeschlagenen Schlüsselspieler Nicolas Raemy angetreten und vermochten den Meister nicht zu fordern; bereits zur Pause betrug der Rückstand sechs Treffer. Bester Torschütze in den Reihen der Berner Oberländer war Aufbauer Damien Guignet, der sechsmal erfolgreich war. Das erste Heimspiel des Jahres trägt Wacker am kommenden Samstag gegen Pfadi Winterthur aus.